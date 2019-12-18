Коллекторы советуют россиянам не брать кредиты перед Новым годом
Российские коллекторы рассказали о том, как россиянам стоит себя вести перед Новым годом. Специалисты советуют не брать кредиты перед новогодними праздниками, так как такие решения очень часто являются необдуманными.
Об этом рассказал Илья Чиркин, являющийся членом совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По словам специалиста, праздничное настроение, предстоящие новогодние каникулы, желание отметить их с размахом и порадовать родных и близких очень часто заставляют человека необдуманно взять кредит прямо перед Новым годом. Такие решения обычно являются эмоциональными, поэтому в будущем вероятность просрочки платежа по этим обязательствам значительно увеличивается.
Также эксперт отметил, что брать кредит для покупки подарков или организации празднований – это очень плохая идея. Данная статья расходов в бюджете россиян не является обязательной, поэтому ее можно легко избежать без серьезных последствий для человека. Если же кредит действительно необходим, и речь не про Новый год – лучше подождать начала января. У человека будет время все обдумать и принять взвешенное решение.
Кроме того, коллектор отметил, что главное правило перед оформлением кредита – обдумать механизм возвращения этих средств. Нельзя брать на себя обязательства, если нет уверенности в возможности погашения задолженности, сообщает издание «ПолитЭксперт».
Об этом рассказал Илья Чиркин, являющийся членом совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. По словам специалиста, праздничное настроение, предстоящие новогодние каникулы, желание отметить их с размахом и порадовать родных и близких очень часто заставляют человека необдуманно взять кредит прямо перед Новым годом. Такие решения обычно являются эмоциональными, поэтому в будущем вероятность просрочки платежа по этим обязательствам значительно увеличивается.
Также эксперт отметил, что брать кредит для покупки подарков или организации празднований – это очень плохая идея. Данная статья расходов в бюджете россиян не является обязательной, поэтому ее можно легко избежать без серьезных последствий для человека. Если же кредит действительно необходим, и речь не про Новый год – лучше подождать начала января. У человека будет время все обдумать и принять взвешенное решение.
Кроме того, коллектор отметил, что главное правило перед оформлением кредита – обдумать механизм возвращения этих средств. Нельзя брать на себя обязательства, если нет уверенности в возможности погашения задолженности, сообщает издание «ПолитЭксперт».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:00