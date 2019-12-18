Врачи: Прием антидепрессантов беременными женщинами вредит развитию ребенка





Зарубежные медики все чаще выписывают антидепрессанты беременным женщинам без уверенности в том, что препараты не навредят плоду. Депрессивные состояния связывают с нарушениями в выработке серотонина, что подтверждается приемом медикаментов, содержащих селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Известно, что этот нейромедиатор играет важнейшую роль в нормальном функционировании ЦНС. Американские ученые ранее изучали воздействие SSRIs на структуру мозга в пренатальном периоде, которое стало причиной удручающих изменений.Теперь зарубежные врачи сообщают об исследовании, которое может подтвердить негативный эффект антидепрессантов на нервную деятельность. Команда специалистов провела облучение флуоксетином лабораторных мышей, которые пребывали на поздних сроках беременности. После двух недель с момента рождения потомство осмотрели на предмет наличия патологий. В спокойном состоянии контрольная группа, как и другая группа испытуемых не показывали каких-либо аномалий в функционировании ЦНС. Но проблемы в сенсорной обработке наблюдались во время стимуляции передних лап грызунов, которых подвергли воздействию флуоксетина. Это сигнализирует о возможном вреде развитию ребенка вследствие приема антидепрессантов во время беременности.