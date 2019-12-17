Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг Twitch
По мнению Елены Райской, директора по коммуникациям стримингового сервиса KingDonate, ситуация с рынком донатов в России никак не поменяется, несмотря на то что на крупнейший стриминговый сервис планеты подан иск на астрономическую сумму. Rambler заявил, что Twitch причинил её ущерб в размере 180 миллиардов долларов, нарушив эксклюзивные авторские права Rambler на трансляцию матчей английской футбольной премьер лиги. Данное судебное разбирательство грозит скорее букмекерским конторам, а не стриминговым сервисам с подключенным донатом. К тому же, блокировка Twitch на территории России уже не грозит. Как рассказала Елена Райская, все игроки стриммингового рынка поддерживают идеологию открытого кода opensource. Ссориться со своими западными коллегами никто из игроков отечественного рынка донатов не планировал, более того, компания KingDonate рассматривает Калифорнию как область стратегических интересов и планирует открыть офис в Пало Альто.
Стоит напомнить, что донат это добровольное денежное пожертвование, которое делает зритель в пользу игрока во время просмотра игрового процесса последнего в режиме реального времени. Данный вид материальной поддержки весьма популярен в мире. Ежедневный объём пожертвований, которые делают американские зрители своим любимцам, составляет 5 миллионов долларов. Популярность данной услуги в, России так же растёт. В октябре 2019 года численность аудитории отечественных стримминговых сервисов среди людей достигших двенадцатилетнего возраста, составила 4,8 миллиона человек.
Источник - iz.ru
Стоит напомнить, что донат это добровольное денежное пожертвование, которое делает зритель в пользу игрока во время просмотра игрового процесса последнего в режиме реального времени. Данный вид материальной поддержки весьма популярен в мире. Ежедневный объём пожертвований, которые делают американские зрители своим любимцам, составляет 5 миллионов долларов. Популярность данной услуги в, России так же растёт. В октябре 2019 года численность аудитории отечественных стримминговых сервисов среди людей достигших двенадцатилетнего возраста, составила 4,8 миллиона человек.
Источник - iz.ru
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:59