Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и озлобленным





Исполнитель множества ролей незадолго до своего 70-летнего юбилея решил подвести некоторые итоги. Актёр осознал, по характеру он является консерватором, и ему очень сильно жаль то, что жители страны потеряли, по крайней мере, если говорить о театре. Сейчас Михаил Боярский не может воспринимать современный мир позитивно и не высоко ценит тенденции в среде искусства, которые имеют место. Не нравятся юбиляру и новые технологии, которые тот не признаёт и считает их появление не самым хорошим событием, поскольку они оказывают плохое влияние на жизнь людей и в большинстве не способствуют развитию человеческих отношений. В своём мировоззрении музыкант ориентируется на своих родителей, являющихся для него авторитетом. Что же касается характера, он стал ворчливым и озлобленным, так как поводов для выражения недовольства всё больше, а причин для радости не приумножилось.Не исключено, что настроение знаменитости измениться, когда он получит подарок от театра имени Ленсовета, расположенного в Культурной столице. В честь 70-летия артиста представят премьерный показ водевиля-мелодрамы в двух действиях по пьесе Алексея Арбузова под названием "В этом милом старом доме".