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Медики назвали 4 причины, почему человеку нужно есть баклажаны

Медики рассказали о том, почему человеку нужно есть баклажаны. Специалисты назвали 4 причины добавлять в свой ежедневный рацион данные овощи, среди них - снижение риска болезней сердца, контроль уровня сахара в крови и многое другое.

Баклажаны являются крайне недооцененным продуктом, отмечают медики. Этот овощ богат антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Именно благодаря первым данный продукт способен снижать вероятность получить сердечно-сосудистое заболевание, уменьшить риск старческой деменции и появления разных видов рака. Следующая причина добавлять овощ в рацион – снижение давления, уровня холестерина и триглицеридов. Все это делает сердце и сосуды менее подверженными разным болезням.

Баклажаны также помогут человеку контролировать уровень сахара в крови. Из-за содержания полифенолов организм замедляет процесс впитывания сахара и выработки инсулина. Все это делает состояние человека более стабильным, а прием пищи не приводит к большим потрясениям для организма.

И последняя причина, почему человеку нужно есть баклажаны, – это похудение. Данный овощ содержит много клетчатки, поэтому даже небольшая порция способна утолить голод. При этом человек не будет испытывать недостатка полезных веществ, ведь в данном продукте содержится много натуральных витаминов и минералов, способных дать организму нужные компоненты.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:00

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