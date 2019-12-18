Медики назвали 4 причины, почему человеку нужно есть баклажаны





Баклажаны являются крайне недооцененным продуктом, отмечают медики. Этот овощ богат антиоксидантами, витаминами и минералами, а также клетчаткой. Именно благодаря первым данный продукт способен снижать вероятность получить сердечно-сосудистое заболевание, уменьшить риск старческой деменции и появления разных видов рака. Следующая причина добавлять овощ в рацион – снижение давления, уровня холестерина и триглицеридов. Все это делает сердце и сосуды менее подверженными разным болезням.Баклажаны также помогут человеку контролировать уровень сахара в крови. Из-за содержания полифенолов организм замедляет процесс впитывания сахара и выработки инсулина. Все это делает состояние человека более стабильным, а прием пищи не приводит к большим потрясениям для организма.И последняя причина, почему человеку нужно есть баклажаны, – это похудение. Данный овощ содержит много клетчатки, поэтому даже небольшая порция способна утолить голод. При этом человек не будет испытывать недостатка полезных веществ, ведь в данном продукте содержится много натуральных витаминов и минералов, способных дать организму нужные компоненты.