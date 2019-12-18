Ученые опровергли разрушительное влияние синего света от смартфона на сон





Представители Университета Манчестера провели эксперимент, который показал, что синий свет экранов гаджетов на самом деле производит гораздо меньше вредного для сна воздействия. Ранее считалось, что гаджеты угнетают циркадные ритмы ярким свечением по ночам. Оказалось, желтый свет может оказывать более негативное воздействие. Дело в том, что синий оттенок ассоциируется с сумерками, и мозг считает его естественным в позднее время суток.При этом желтый является эквивалентом яркости и дневного освещения. До недавнего времени считалось, что синий свет приводит к упадку гормона мелатонина, который задействован во время сна.