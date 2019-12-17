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Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов автомобилей

Компания Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов автомобилей. Японский производитель намерен придерживаться данной цифры, несмотря на падение ключевых рынков Китая и США, а также замедление экономики и снижение спроса на собственную продукцию.

В наступающем году японский автомобильный концерн намерен не отставать от взятых темпов и даже несколько нарастить объём продаж, увеличив цифру реализуемой продукции на 50 тысяч транспортных средств. В данном случае счёт ведётся не только моделей основного бренда, но и коммерческой техники Hino и кей-каров, производящихся на мощностях дочернего предприятия Daihatsu. При этом даже такой план может не позволить Toyota выйти в лидеры рынка, сместив Volkswagen. Немецкий концерн уже несколько лет занимает первую строчку, а его продажи составляют 10,83 средств передвижения в год. В число машин, учитывающихся в рейтинге, значатся также грузовики Scania и MAN.

Тем не менее, в настоящий момент многие производители могут изменить ситуацию и стать во главе рынка. Этого можно добиться, если наладить производство электрокаров и других машин, ранее недоступных покупателям, например, беспилотного транспорта.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:40

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