Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов автомобилей





В наступающем году японский автомобильный концерн намерен не отставать от взятых темпов и даже несколько нарастить объём продаж, увеличив цифру реализуемой продукции на 50 тысяч транспортных средств. В данном случае счёт ведётся не только моделей основного бренда, но и коммерческой техники Hino и кей-каров, производящихся на мощностях дочернего предприятия Daihatsu. При этом даже такой план может не позволить Toyota выйти в лидеры рынка, сместив Volkswagen. Немецкий концерн уже несколько лет занимает первую строчку, а его продажи составляют 10,83 средств передвижения в год. В число машин, учитывающихся в рейтинге, значатся также грузовики Scania и MAN.Тем не менее, в настоящий момент многие производители могут изменить ситуацию и стать во главе рынка. Этого можно добиться, если наладить производство электрокаров и других машин, ранее недоступных покупателям, например, беспилотного транспорта.