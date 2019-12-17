Медики рассказали, в чем опасность смартфонов для здоровья и красоты





Специалисты уверяют, с каждым днем увеличивается количество людей, которые имеют проблемы с шеей и спиной, что вызвано использованием мобильных телефонов. Часто никто и не догадывается, от чего возникает головная боль, дискомфорт в руках и плечах, повышение респираторных заболеваний – это все становится следствием использования устройств.Также медики обнаружили связь между использованием смартфонов и появлением морщин на шее, так как длительный наклон головы вниз приводит к утрате эластичности кожи. Также в пять раз больше утомляются мышцы, чем при вертикальной позе, что чревато деформацией позвоночника. Ситуация несет опасность прежде всего детям и подросткам, чья скелетно-мышечная система еще развивается.Чтобы минимизировать риски, доктора рекомендуют уменьшать время пользования смартфоном. Для снижения напряжения в шейном отделе нужно смотреть на экран в положении сидя и удерживая гаджет на уровне лица, а также необходимо выполнять упражнения на растяжку.