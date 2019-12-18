Ученые рассказали, откуда у человека появляется азарт





Согласно статистике, 80% жителей США в разные периоды жизни играли в азартные игры. В России этот показатель меньше – 35%. Ученые отмечает, изначально пристрастие к таким вещам зависит от социальных и культурных факторов, желания получить большую сумму денег и принадлежности к определенной группе людей. Именно эти особенности заставляют человека включиться в игру, а затем появляется азарт, полностью перехватывающий инициативу.Это состояние формируется за счет выделение в организме дофамина. Данный гормон вырабатывается тогда, когда человек получает удовольствие. Примечательно, что подобное состояние у людей возникает в то время, когда они следят за спортивным событием или азартной игрой, не зная конечного результата. У них присутствует ощущение неопределенности будущего, что лишь усиливает их азарт и эмоции. Как только вероятность победы возрастает – в организме вырабатывается еще больше дофамина, а это лишь повышает эйфорию.Ученые отметили, аналогичный процесс происходит и во время просмотра спортивных соревнований. От победы команды, за которую болеет человек, он может получить большой заряд энергии, такой эффект происходит не только на трибунах, но и в интернете.