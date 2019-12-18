АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних перелетов

Корпорация Airbus по заказу компании Qantas начала разрабатывать новый пассажирский самолет. Он будет предназначен для очень дальних перелетов, сейчас существует два таких рейса – в Сидней из Лондона и Нью-Йорка.
Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних перелетов

Именно компания Qantas недавно запустила подобные перелеты, установив тем самым рекордную длину беспрерывного полета. Сначала лайнер преодолел расстояния от Нью-Йорка до Сиднея за 19 часов 16 минут, а затем рейс Лондон - Сидней провел в воздухе 19 часов 19 минут. Это были пробные полеты, воздушный перевозчик хотел удостовериться, что они возможны, и к ним готовы пассажиры.

После нескольких подобных рейсов компания Qantas поняла, что будет продолжать совершать такие полеты, однако для них ей понадобятся новые самолеты. Поэтому перевозчик обратился к корпорации Airbus с просьбой разработать соответствующий лайнер, специально предназначенный для очень дальних перелетов.

Информации о технических характеристиках нового самолета от Airbus пока практически нет. Известно лишь, что основой для новой модели выступит база A350-1000, а также то, что новинка будет использовать проверенные двигатели Rolls-Royce Trent XWB. Также эксперты отмечают, лайнер должен будет получить более вместительный топливный бак, тогда как обычная версия силовой установки может принимать до 156 тысяч литров топлива. Сроки реализации проекта не сообщаются.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних…
Появились первые отзывы на «Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Они…
Медики посоветовали женщинам избегать рождения детей после 40…
Ученые из США доказали, что бабочки-медведицы не боятся…
Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом…
Ученые рассказали, откуда у человека появляется…
Актриса Мейтленд Уорд ушла из фильмов Disney в порно из-за больших…
Шарлиз Терон первый раз рассказала, как мать убила ее…
Пользователи Twitter массово жалуются на сбой в работе…
Ученые приблизились к разгадке проблемы мужского…
Ученые обнаружили в Средиземном море место крупнейшего…
Журналистка из Швеции удивлена тем, что в России дети ходят в…
Toyota планирует в 2020 году продать 10,8 миллионов…
Эксперты назвали эффективные способы восстановить отношения в…
Экс-жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита ответила на обвинения со стороны бывшего мужа и его…
«Я очень горжусь участием в этом фильме»: Кристен Стюарт отреагировала на провал «Ангелов…
Существует ли вероятность дестабилизации рынка донатов в России из-за ситуации вокруг…
"Отвлекают от главного": Павел Прилучный считает женщин мужской…
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина впервые показала лицо годовалого сына…
Михаил Боярский признался, он стал ворчливым и…
Ученые сообщают о пересечении северным полюсом нулевого…
"Муж бросил ее деликатно": Экстрасенс Елена Христафарида высказалась о разводе Нелли…
В Китае найден 5000-летний скелет с редкой формой…
"Навык быть сильным": Кирилл Андреев высказался о разводе с экс-участницей "Дома-2" Нелли…
Украинская plus-size модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди намерена стать…
"Не могу найти себя": Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов впал в жуткую…
В Сети опубликованы характеристики всех смартфонов линейки OnePlus…
В Липецкой области пожилая пациентка на ходу выпала из машины “скорой…
«Одно лицо»: Стас Барецкий считает Грету Тунберг своей…
Ольга Бузова на "План Б" заявила, что помогла Дмитрию Тарасову построить футбольную…
Сергей Соседов объяснил, почему фильм-концерт Аллы Пугачевой не стоит…
Песня Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You» впервые за 25 лет возглавила чарт…
Татьяна Навка похвалилась трудовым подвигом младшей…
В Германии нашли способ удалять татуировки более щадящим…
В Исландии за сутки произошло 1000…
Медики разрушили 9 мифов о физических…
Состоялась презентация бюджетного смартфона Samsung Galaxy…
Анна Хилькевич перестала скрывать лицо младшей дочери…
В Гвинейском заливе пиратами захвачен нефтяной…
Ученые создали самоочищающуюся от грязи и бактерий…
Просмотреть все новости