Airbus разрабатывает пассажирский самолет для очень дальних перелетов





Именно компания Qantas недавно запустила подобные перелеты, установив тем самым рекордную длину беспрерывного полета. Сначала лайнер преодолел расстояния от Нью-Йорка до Сиднея за 19 часов 16 минут, а затем рейс Лондон - Сидней провел в воздухе 19 часов 19 минут. Это были пробные полеты, воздушный перевозчик хотел удостовериться, что они возможны, и к ним готовы пассажиры.После нескольких подобных рейсов компания Qantas поняла, что будет продолжать совершать такие полеты, однако для них ей понадобятся новые самолеты. Поэтому перевозчик обратился к корпорации Airbus с просьбой разработать соответствующий лайнер, специально предназначенный для очень дальних перелетов.Информации о технических характеристиках нового самолета от Airbus пока практически нет. Известно лишь, что основой для новой модели выступит база A350-1000, а также то, что новинка будет использовать проверенные двигатели Rolls-Royce Trent XWB. Также эксперты отмечают, лайнер должен будет получить более вместительный топливный бак, тогда как обычная версия силовой установки может принимать до 156 тысяч литров топлива. Сроки реализации проекта не сообщаются.