Медики разрушили 9 мифов о физических упражнениях





Наибольшим заблуждением относительно физических упражнений врачи называют уверенность в том, что занятия спортом в молодости могут защитить от болезней в поздние годы. По словам экспертов, тренировки нужно проводить регулярно, ведь накопленная польза со временем пропадает. Другим мифом оказалась нужда в интенсивной и длительной физической активности. На самом деле, 150 минут бега или других занятий в неделю достаточно для поддержания здорового тонуса. Это связано с тем, что нагрузка совершается не только в спортзале, но и на протяжении дня.Удивительным называют и заблуждение о запрете физических упражнений людям, которые страдают от хронических заболеваний. Здесь наблюдается абсолютно противоположная ситуация: больным следует быть настолько активными, насколько позволяет состояние, ведь в этом случае активизируются восстановительные функции организма. То же самое относится и к возрасту, с одной оговоркой - людям от 60 лет и больше следует отдавать предпочтение аэробным тренировкам вместо силовых. А для тех, кто переживает о потере веса из-за кардионагрузок, нужно внести изменения в диету, обратившись к специалистам. Наконец, беременным и больным следует быть физически активными, но только по рекомендации лечащего врача.