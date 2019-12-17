Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева официально подтвердила развод с Кириллом Андреевым





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева официально подтвердила, что их семья с ресторатором Кириллом Андреевым распалась, пара решила расстаться и подать на развод. Тем не менее, звезда реалити-шоу отметила, она сделает все, чтобы сохранить общение экс-супруга с маленьким сыном Мироном, давая понять, расставание дается ей не просто.Кирилл Андреев, в свою очередь, на личной странице в соцсети Instagram подтвердил расставание с супругой, что он тоже, видимо, переживает с большой болью. Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, она всегда будет любить и уважать мужчину, и он, скорее всего, отвечает ей взаимностью. Истинных причин развода пара пока по-прежнему предпочитает не называть.