Медики предупредили, кому противопоказаны помидоры и картофель





Пациентам с аутоиммунными заболеваниями нужно пересмотреть свой рацион, уменьшить количество употребляемого картофеля, а также томатов, баклажанов и перца. Вещества, содержащиеся в этих овощах, могут вызвать процессы воспаления в кишечнике. В частности, соланин при попадании в организм в состоянии становиться причиной расстройства стула или приводить к аллергическим реакциям. Лектины приводят к повышенной проницаемости кишечных стенок в результате воспаления. В итоге человек может пострадать от гипотиреоза, который связан с неправильным питанием.Пасленовые можно заменить тыквой, репой и цукини, а также стоит избегать неспелых овощей. В частности, зеленоватый картофель может привести к отравлению при повышенной дозе употребления.