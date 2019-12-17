Медики предупредили, кому противопоказаны помидоры и картофель
Медики рассказали, кому противопоказано включение в рацион помидоров и картофеля. Эти овощи, как и другие представители семейства пасленовых, могут вызывать воспаления кишечника.
Пациентам с аутоиммунными заболеваниями нужно пересмотреть свой рацион, уменьшить количество употребляемого картофеля, а также томатов, баклажанов и перца. Вещества, содержащиеся в этих овощах, могут вызвать процессы воспаления в кишечнике. В частности, соланин при попадании в организм в состоянии становиться причиной расстройства стула или приводить к аллергическим реакциям. Лектины приводят к повышенной проницаемости кишечных стенок в результате воспаления. В итоге человек может пострадать от гипотиреоза, который связан с неправильным питанием.
Пасленовые можно заменить тыквой, репой и цукини, а также стоит избегать неспелых овощей. В частности, зеленоватый картофель может привести к отравлению при повышенной дозе употребления.
Пациентам с аутоиммунными заболеваниями нужно пересмотреть свой рацион, уменьшить количество употребляемого картофеля, а также томатов, баклажанов и перца. Вещества, содержащиеся в этих овощах, могут вызвать процессы воспаления в кишечнике. В частности, соланин при попадании в организм в состоянии становиться причиной расстройства стула или приводить к аллергическим реакциям. Лектины приводят к повышенной проницаемости кишечных стенок в результате воспаления. В итоге человек может пострадать от гипотиреоза, который связан с неправильным питанием.
Пасленовые можно заменить тыквой, репой и цукини, а также стоит избегать неспелых овощей. В частности, зеленоватый картофель может привести к отравлению при повышенной дозе употребления.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:34