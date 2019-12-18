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Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом корсете

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в фотосессии для обложки глянцевого журнала «7Hollywood». Звезда позировала перед фотокамерами в металлическом корсете, автором которого выступил французский модельер Тьерри Мюглер.
Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом корсете

33-летняя супермодель с мировым именем сотрудничает с популярным изданием уже не первый год. Манекенщица поделилась у себя на страничке в Instagram снимком, который был выбран для одной из двух обложек. Золотое маталлизированное боди понравилось поклонникам звезды, да и сама Шейк призналась, что проявляет особый интерес к коллекциям Тьерри Мюглера. По словам подписчиков, такой нестандартный образ только подчеркивает отменную фигуру и тон кожи супермодели. Хотя некоторые посчитали его слишком откровенным и даже сравнили со стилем Леди Гаги в клипе «Папарацци».

Напомним, несмотря на свой загруженный рабочий график и сотрудничество с мировыми модными брендами, Ирина Шейк старается уделять достаточно времени воспитанию своей дочери Лее. Знаменитость все чаще можно заметить на прогулках с ребенком в Нью-Йорке без сопровождения няни.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 01:00

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