Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом корсете

33-летняя супермодель с мировым именем сотрудничает с популярным изданием уже не первый год. Манекенщица поделилась у себя на страничке в Instagram снимком, который был выбран для одной из двух обложек. Золотое маталлизированное боди понравилось поклонникам звезды, да и сама Шейк призналась, что проявляет особый интерес к коллекциям Тьерри Мюглера. По словам подписчиков, такой нестандартный образ только подчеркивает отменную фигуру и тон кожи супермодели. Хотя некоторые посчитали его слишком откровенным и даже сравнили со стилем Леди Гаги в клипе «Папарацци».Напомним, несмотря на свой загруженный рабочий график и сотрудничество с мировыми модными брендами, Ирина Шейк старается уделять достаточно времени воспитанию своей дочери Лее. Знаменитость все чаще можно заметить на прогулках с ребенком в Нью-Йорке без сопровождения няни.