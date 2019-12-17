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Магазин Humble Bundle устроил распродажу серий Assassin’s Creed и Prince of Persia со скидкой 75%

Интернет-магазин Humble Bundle, занимающийся продажей компьютерных игр, начал рождественскую распродажу. Платформа устроила большие скидки на две легендарные игровые серии – Assassin’s Creed и Prince of Persia, цена на них снизилась до 75%.
Магазин Humble Bundle устроил распродажу серий Assassin’s Creed и Prince of Persia со скидкой 75%

Акция зависит от каждой конкретной игры. Самая свежая Assassin’s Creed Odyssey продается всего за 799 рублей, хотя изначально ее цена составляла 1999 (60% скидки). Предыдущая часть франшизы, Assassin’s Creed Origins, обойдется покупателю в 499 рублей, вместо привычных 1999 (75% скидки). Также имеется специальное предложение на золотое издание игры Assassin’s Creed Origins, изначально оно стоило 3499 рублей, а теперь его можно купить всего за 874.

Серия игр Prince of Persia уже давно не пополнялась новинками, поэтому ценники на нее значительно ниже. Интернет-магазин Humble Bundle предлагает купить все 5 частей данной франшизы всего за 212 рублей, вместо привычных 625 (66% скидки).

Распродажа стартовала совсем недавно и продлится до 23 декабря включительно. Специальные предложения, акции и скидки распространяются не только на игры серий Assassin’s Creed и Prince of Persia, но и на многие другие. С внушительным удешевлением можно приобрести такие популярные проекты как Dying Light, его отдельные дополнения, Clustertruck и многие другие. Все информация доступна на этой странице.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:13

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