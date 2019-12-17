Магазин Humble Bundle устроил распродажу серий Assassin’s Creed и Prince of Persia со скидкой 75%
Интернет-магазин Humble Bundle, занимающийся продажей компьютерных игр, начал рождественскую распродажу. Платформа устроила большие скидки на две легендарные игровые серии – Assassin’s Creed и Prince of Persia, цена на них снизилась до 75%.
Акция зависит от каждой конкретной игры. Самая свежая Assassin’s Creed Odyssey продается всего за 799 рублей, хотя изначально ее цена составляла 1999 (60% скидки). Предыдущая часть франшизы, Assassin’s Creed Origins, обойдется покупателю в 499 рублей, вместо привычных 1999 (75% скидки). Также имеется специальное предложение на золотое издание игры Assassin’s Creed Origins, изначально оно стоило 3499 рублей, а теперь его можно купить всего за 874.
Серия игр Prince of Persia уже давно не пополнялась новинками, поэтому ценники на нее значительно ниже. Интернет-магазин Humble Bundle предлагает купить все 5 частей данной франшизы всего за 212 рублей, вместо привычных 625 (66% скидки).
Распродажа стартовала совсем недавно и продлится до 23 декабря включительно. Специальные предложения, акции и скидки распространяются не только на игры серий Assassin’s Creed и Prince of Persia, но и на многие другие. С внушительным удешевлением можно приобрести такие популярные проекты как Dying Light, его отдельные дополнения, Clustertruck и многие другие. Все информация доступна на этой странице.
Акция зависит от каждой конкретной игры. Самая свежая Assassin’s Creed Odyssey продается всего за 799 рублей, хотя изначально ее цена составляла 1999 (60% скидки). Предыдущая часть франшизы, Assassin’s Creed Origins, обойдется покупателю в 499 рублей, вместо привычных 1999 (75% скидки). Также имеется специальное предложение на золотое издание игры Assassin’s Creed Origins, изначально оно стоило 3499 рублей, а теперь его можно купить всего за 874.
Серия игр Prince of Persia уже давно не пополнялась новинками, поэтому ценники на нее значительно ниже. Интернет-магазин Humble Bundle предлагает купить все 5 частей данной франшизы всего за 212 рублей, вместо привычных 625 (66% скидки).
Распродажа стартовала совсем недавно и продлится до 23 декабря включительно. Специальные предложения, акции и скидки распространяются не только на игры серий Assassin’s Creed и Prince of Persia, но и на многие другие. С внушительным удешевлением можно приобрести такие популярные проекты как Dying Light, его отдельные дополнения, Clustertruck и многие другие. Все информация доступна на этой странице.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:13