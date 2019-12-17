Оплата труда топ-менеджеров госкорпораций зависит от успешности компаний
Эксперты провели исследования заработных плат топ-менеджеров госкорпораций в нефтяной отрасли за 2019 году. Оплата труда у руководителей высшего звена обычно зависит от успешности компании, однако существуют исключения.
В 2019 году в нефтяной отрасли заработные платы том-менеджеров госкорпораций выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Это эксперты связывают со стабильно высокими ценами на нефть в 2018-м, когда стоимость барреля «черного золота» достигала 85 долларов. Именно поэтому руководители высшего звена смогли поднять себе оплату труда.
При этом в «Газпроме» ситуация другая. По итогам 2018 года компания выплатила топ-менеджером в два раза меньше чистой прибыли, чем планировалось ранее. Это связано с тем, что эти средства были отправлены на реализацию проекта «Северный поток-2». После запуска данного газопровода руководители «Газпрома» ожидают значительное повышение размеров прибыли компании.
В целом по экономике, отмечают эксперты, оплата труда у топ-менеджеров зависит напрямую от эффективности и успешности компании. Большинство фирм придерживаются именно такой политики, однако среди них есть и те, кто предпочитает сохранять привычный для себя уровень заработных плат вне зависимости от незначительных колебаний финансового состояния организации, передает «ПолитЭксперт».
В 2019 году в нефтяной отрасли заработные платы том-менеджеров госкорпораций выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Это эксперты связывают со стабильно высокими ценами на нефть в 2018-м, когда стоимость барреля «черного золота» достигала 85 долларов. Именно поэтому руководители высшего звена смогли поднять себе оплату труда.
При этом в «Газпроме» ситуация другая. По итогам 2018 года компания выплатила топ-менеджером в два раза меньше чистой прибыли, чем планировалось ранее. Это связано с тем, что эти средства были отправлены на реализацию проекта «Северный поток-2». После запуска данного газопровода руководители «Газпрома» ожидают значительное повышение размеров прибыли компании.
В целом по экономике, отмечают эксперты, оплата труда у топ-менеджеров зависит напрямую от эффективности и успешности компании. Большинство фирм придерживаются именно такой политики, однако среди них есть и те, кто предпочитает сохранять привычный для себя уровень заработных плат вне зависимости от незначительных колебаний финансового состояния организации, передает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:10