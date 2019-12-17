Врачи перечислили продукты, ускоряющие пищеварение





Проблемы с походом в туалет, вздутие либо хронические нарушения в кишечнике являются неприятной ежедневной реальностью для многих людей. Специалисты говорят, что существуют способы и средства для улучшения пищеварения, которые помогут избавиться от любых негативных состояний в ЖКТ. В первую очередь, следует обратить внимание на перемену в рационе. Он должен включать небольшое количество сухофруктов. вроде чернослива, сушеного инжира и абрикоса. Сюда же относятся и бананы, которые способствуют избавлению от запоров.Другими рекомендациями для людей с нарушениями в усвоении еды называют употребление жидкости, физические занятия и отказ от сидячего образа жизни. Это поможет улучшить перистальтику кишечника, что можно дополнить использованием сока алоэ, приготовлением овсянки и добавлением оливкового масла в блюда. Для общего восстановления функций желудка нужно периодически включать в диету квашеную капусту и цельные зерновые. Советы по составлению ежедневного питания может предоставить диетолог.