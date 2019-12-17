АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
EUR 69.94 USD 62.77
Курс валют на 17.12.2019

Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем глотания

Американские ученые разработали простое носимое устройство, используемое для лечения проблем глотания. Специалисты создали специальную пластину из недорогих материалов, которую может использовать любой человек.
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем глотания

Обычно для лечения проблем глотания используется громоздкая техника, применяемая под непосредственным руководством врачей, поэтому миллионы людей по всему миру не имеют доступ к подобной медицине. Это касается слаборазвитых стран и сельской местности. Именно поэтому группа ученых разработала собственное носимое и простое устройство для диагностики и анализа этих проблем.

Их разработка состоит из пластины, размещаемой на шее. Она выполнена из простых материалов, поэтому ее производство не требует больших денег. Данная часть с помощью проводов соединяется со специальным блоком, хранящим всю информацию относительно действий мышц шеи этого человека, отвечающих за глотание. Именно он передает данные на специальный сервер, откуда их скачивает врач.

Такое носимое устройство позволит ускорить процесс диагностики проблем глотания и расширит возможности простых людей. Пластина рассчитана на 10 применений, после этого ее необходимо менять. На основании полученных данных врачи смогут прописывать больным курс лечения дистанционно и понимать, с какими мышцам у пациентов имеются проблемы без дорогостоящего и громоздкого оборудования, используемого в больницах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестра запрещала пускать священника к умирающей Элине…
Алина Загитова впервые выступит в парном фигурном…
Роза Сябитова пожаловалась, что избранник бросил ее ради молодой…
В Сети появилась петиция с призывом запретить Татьяне Тарасовой комментировать соревнования…
Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем…
Патриотизм Илья Авербух проявляет через любовь к фигурному…
Дана Борисова считает, что конфликты с дочерью возникают на фоне ее…
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного…
В Британском музее покажут первую в мире одноразовую…
В Шотландии кофейная компания хочет нанять жильца в замок с зарплатой в 5 тысяч…
Volkswagen Passat провалил «лосиный…
Похудевшая Лолита Милявская без стеснения продемонстрировала свою…
"Настоящий дворец": Николай Басков показал шикарный интерьер своей…
В Антарктиде обнаружен законсервированный…
Учёные: Аэробные упражнения защищают больных раком от крайнего…
Ирина Дубцова заявила о ряде сорванных концертов по вине…
В США пожарные спасли застрявшую головой в консервной банке…
Названы самые ожидаемые премиальные седаны и лифтбеки в 2020 году в…
Скарлетт Йоханссон вышла в свет в платье от российского…
Гражданский муж Сандры Буллок Брайан Рэндалл не может усыновить ее детей из-за проблем с…
Врачи назвали продукты и напитки, повреждающие иммунитет…
Ученые из NASA обеспокоены повышенной сейсмоактивностью на…
Американские спецназовцы оснащены «прибором для чтения…
Хью Грант сожалеет, что женился только в 57…
Обои для рабочего стола «сломали» дисплей…
Иосиф Пригожин после ДТП с участием сына Валерии выступил против приезжих…
Виртуальная модель из Instagram обвинила таксиста в сексуальных…
Полуобнаженная Светлана Бондарчук предстала в откровенном…
Рината Литвинова покорила поклонников монохромным образом в…
Жительница США похудела на 100 кг из-за боязни стать…
Ученые опознали на греческой фреске минойской эпохи живущих в Индии…
Составлен ТОП-10 скандалов с участием звезд шоу-бизнеса 2019…
Кети Топурия обнажила плечи и ноги в коротком…
Ученые обсуждают происхождение входа в таинственную пещеру в…
Сестра Дмитрия Маликова Инна хочет родить…
Анна Седокова отказалась от подарков ради более "важных…
Медики назвали запретные при варикозе…
Мать Тимати Симона Юнусова вышла на сцену и сыграла в спектакле вместе с внучкой…
Медики рассказали о популярности в России «гламурных»…
Ученые: Практика осознанности способствует борьбе с…
Просмотреть все новости