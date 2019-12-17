Ученые создали простое носимое устройство для лечения проблем глотания





Обычно для лечения проблем глотания используется громоздкая техника, применяемая под непосредственным руководством врачей, поэтому миллионы людей по всему миру не имеют доступ к подобной медицине. Это касается слаборазвитых стран и сельской местности. Именно поэтому группа ученых разработала собственное носимое и простое устройство для диагностики и анализа этих проблем.Их разработка состоит из пластины, размещаемой на шее. Она выполнена из простых материалов, поэтому ее производство не требует больших денег. Данная часть с помощью проводов соединяется со специальным блоком, хранящим всю информацию относительно действий мышц шеи этого человека, отвечающих за глотание. Именно он передает данные на специальный сервер, откуда их скачивает врач.Такое носимое устройство позволит ускорить процесс диагностики проблем глотания и расширит возможности простых людей. Пластина рассчитана на 10 применений, после этого ее необходимо менять. На основании полученных данных врачи смогут прописывать больным курс лечения дистанционно и понимать, с какими мышцам у пациентов имеются проблемы без дорогостоящего и громоздкого оборудования, используемого в больницах.