В ноябре выросли повседневные расходы россиян
Эксперты их холдинга «Ромир» провели исследование размера повседневных расходов россиян в течение года. В результате специалисты установили, что в ноябре граждане РФ стали тратить больше денег.
Согласно статистике, повседневные расходы россиян в ноябре этого года увеличились на 8,5 процента. Данный показатель связан с грядущими праздниками. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом сумма растрат немного увеличился, поскольку часть бюджета граждан ушла во время черной пятницы. Таким образом общая годовая разница в растрате денег на покупки составляет примерно 12 процентов в различных регионах.
Аналитики отметили, в зависимости от количества жителей в населенном пункте данный показатель значительно меняется. Люди больше тратят в городах миллионниках, чем в небольших городишках. Исследование основано на результате анализа и анкетирования более 40 тысяч граждан России, которые проживают в 220 населенных пунктах.
Согласно статистике, повседневные расходы россиян в ноябре этого года увеличились на 8,5 процента. Данный показатель связан с грядущими праздниками. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом сумма растрат немного увеличился, поскольку часть бюджета граждан ушла во время черной пятницы. Таким образом общая годовая разница в растрате денег на покупки составляет примерно 12 процентов в различных регионах.
Аналитики отметили, в зависимости от количества жителей в населенном пункте данный показатель значительно меняется. Люди больше тратят в городах миллионниках, чем в небольших городишках. Исследование основано на результате анализа и анкетирования более 40 тысяч граждан России, которые проживают в 220 населенных пунктах.
Экономика / Главные новости
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 20:24