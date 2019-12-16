В ноябре выросли повседневные расходы россиян





Согласно статистике, повседневные расходы россиян в ноябре этого года увеличились на 8,5 процента. Данный показатель связан с грядущими праздниками. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом сумма растрат немного увеличился, поскольку часть бюджета граждан ушла во время черной пятницы. Таким образом общая годовая разница в растрате денег на покупки составляет примерно 12 процентов в различных регионах.Аналитики отметили, в зависимости от количества жителей в населенном пункте данный показатель значительно меняется. Люди больше тратят в городах миллионниках, чем в небольших городишках. Исследование основано на результате анализа и анкетирования более 40 тысяч граждан России, которые проживают в 220 населенных пунктах.