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Xiaomi анонсировала электронную зубную щетку Mijia

Достижения в области технологий могут вскоре избавить от надобности посещения стоматолога. Китайский бренд Xiaomi анонсировал электронную зубную щетку Mijia.

В каталогах китайского производственного гиганта Xiaomi есть множество товаров для дома, многие из которых принадлежат суббрендам. Mijia является одним из ее серьезных союзников. Недавно фирма представила электрическую зубную щетку Mijia Electric с водяным баком. По словам Xiaomi, товар выпустят на краудфандинговой основе, а сбор средств начнется 17 декабря. Устройство оценивается примерно в 24 доллара США.

Этот ирригатор для ротовой полости позволяет проникать очищающей поверхности глубоко между зубами в зубы, эффективно избавляя от бактерий и остатков пищи. Эксплуатация девайса также предотвращает заболевания полости рта с помощью массажа десен, уменьшая их кровоточивость.

Mijia поставляется с новым интеллектуальным двигателем на постоянном магните. Девайс обеспечивает давление воды 140 фунтов на квадратный дюйм или 9,5 атм. Подобная технология способствует тщательной очистке зубной эмали. Электрощетка отличается и тем, что может затрагивать и слепое пространство ротовой полости. Для этого устройство поддерживает четыре профессиональные насадки. Mijia также имеет встроенный аккумулятор на 2200 мАч, который после полной зарядки может продержаться до 45 дней.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:58

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