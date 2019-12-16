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«Это сигнал!»: Таролог-экстрасенс рассказала о постоянных авариях сына Валерии Арсения Шульгина

Таролог-экстрасенс Марина Абравитова рассказала о том, что в постоянных авариях сына Валерии Арсения Шульгина есть определенные знаки. Она посоветовала звездному наследнику откликнуться на этот сигнал и прислушаться к нему.
«Это сигнал!»: Таролог-экстрасенс рассказала о постоянных авариях сына Валерии Арсения Шульгина

За последнее время сын Валерии уже несколько раз становился участником аварий, одна из них случилось несколько дней назад. Об этом происшествии сначала начали сообщать российские СМИ, а затем сама артистка решила подтвердить информацию, чтобы избежать появления слухов. Супруга Иосифа Пригожина отметила, что Арсений Шульгин в момент последнего ДТП спал на заднем сидении автомобиля. В результате столкновения авто оказалось непригодным к ремонту, однако пассажиры и водитель пострадали несильно. Самая серьезная травма – перелом руки.

По мнению таролога-экстрасенса, жизнь пытается намекнуть сыну Валерии о том, что он неправильно себя ведет. Марина Абравитова отмечает, подобную закономерность уже давно нельзя считать случайностью, ведь Арсений Шульгин регулярно попадает в ДТП. По словам экстрасенса, это сигнал о необходимости пересмотреть взгляды на свою жизнь, поведение, ценности и приоритеты.

Таролог-экстрасенс уверена, если сын Валерии обдумает случившееся и сделает правильные выводы, то 2020 год пройдет для него спокойно и успешно. Если же он предпочтет проигнорировать эти знаки – могут случиться самые разные ситуации, передает слова Абравитовой Teleprogramma.pro.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:27

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