АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung оказалась абсолютным лидером на рынке смартфонов 5G в 3 квартале 2019…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Врачи рассказали о 10-минутном тесте, выявляющем частичную глухоту

Многие молодые люди от 20 лет могут даже не замечать скрытые симптомы, сигнализирующие о частичной глухоте. Врачи рассказали о 10-минутном тесте, выявляющем проблемы с распознаванием звуков.

Люди иногда сталкиваются с невозможностью услышать, как кто-то говорит с ними на фоне шумной музыки или во время оживленного собрания. Хотя это затрагивает пожилых любителей вечеринок, которые постепенно теряют слух, этот процесс может начаться и после 20 лет. Некоторые из больных испытывают затруднения при распознавании звуков на определенных частотах, что невозможно определить обычными методами.

Теперь ученые из Университетского Колледжа Лондона и Университета Ньюкасла создали новый метод диагностики этого состояния. Тест показывает, может ли чей-то мозг отделить разговор или это изменение высоты звука во время фонового шума. Успешность подобного способа может привести к созданию «тренировок мозга» для пациентов, которые будут практиковать прослушивание электронных тонов в больших группах. Исследователи надеются, что десятиминутный тест может станет доступным во всем мире в течение трех-пяти лет.

Врачи осмотрели 97 участников с нормальным слухом, сыграв для них запись из голосов 16 человек, говорящих одновременно. Участники в возрасте от 18 до 60 лет должны были сосредоточиться на самом громком ораторе, сопоставив предложение из пяти слов с какой-либо фразой. Ученые говорят, что новые тесты могут использоваться наряду с традиционной диагностикой слуха, но для их завершения потребуется всего пять-десять минут.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Высоцкая сообщила, как она борется с…
Кейт Миддлтон рассказала, что принц Джордж и принцесса Шарлота попросили на…
Советские ёлочные игрушки подорожали в 10…
В Южной Корее создали «умные» контактные линзы для диагностики болезней…
Актер Петр Кислов признался, что не выплачивает алименты Полине…
«Это сигнал!»: Таролог-экстрасенс рассказала о постоянных авариях сына Валерии Арсения…
Гитарист Джон Фрушанте третий раз возвращается в Red Hot Chili…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Марина Африкантова получила автомобиль за выслугу…
Врачи рассказали о 10-минутном тесте, выявляющем частичную…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель сильно располнела из-за второй…
В Лондоне дом дочери экс-владельца «Формулы-1» Берни Экклстоуна Тамары ограбили на 50 млн…
"Есть понимание и нет конфликтов": Майя Донцова призвала поклонников голосовать за нее в финале конкурса "Человек…
Самки шимпанзе помогут ученым понять, как человек научился…
Врачи: "Снизить артериальное давление можно с помощью…
В России предложили альтернативу смертной…
Айза Анохина публично назвала наркоманкой Алену…
Анатолий Вассерман посоветовал Украине готовиться к перекрытию газового…
«Это неправда»: Елена Малышева опровергла проблемы соведущего Германа Гандельмана с…
Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к…
Samsung оказалась абсолютным лидером на рынке смартфонов 5G в 3 квартале 2019…
Звезда "Дом-2" Ирина Пингвинова близка к…
«Было ощущение, что я на материнских руках»: Светлана Крючкова пережила клиническую…
Наталью Подольскую заподозрили в беременности из-за небольшого…
Mail.Ru Group планирует запустить российский аналог…
Мама звезды "Дом-2" Ильи Яббарова забрала Богдана с…
Сын Филиппа Киркорова Мартин вместе с «особенными» детьми вышел на модный…
В России создадут многоцелевые мины нового поколения к концу 2020…
"Я счастлива и до сих пор не верю": Марина Африкантова прокомментировала победу в конкурсе "Человек года" на проекте…
Звезда "Дом-2" Мария Кохно показала свою шикарную фигуру в…
Медики рассказали о лечебных свойствах…
В Москве презентовали новый плацкарт-транформер со…
«Искренне сражался за тебя»: Роман Гриценко признался Ольге Бузовой в любви после отказа в «Плане…
В России передача телефонов в тюрьмы может оказаться угловым…
Роман Гриценко признался, что ему неприятно видеть Ольгу Бузову рядом с Давидом…
Ученые: "Здоровая диета способна снизить холестерин и риск развития недугов…
Ученые создали бесплатную базу данных для упрощения изучения…
Ученые доказали присутствие в мозге отвечающих за потребление алкоголя…
Звезда "Дом-2" Виктория Боня рассказала, как ограждает себя от «информационного…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян хочет взять из детского дома сестру для…
«Ничего не делала с лицом»: Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной…
Просмотреть все новости