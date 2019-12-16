Врачи рассказали о 10-минутном тесте, выявляющем частичную глухоту





Люди иногда сталкиваются с невозможностью услышать, как кто-то говорит с ними на фоне шумной музыки или во время оживленного собрания. Хотя это затрагивает пожилых любителей вечеринок, которые постепенно теряют слух, этот процесс может начаться и после 20 лет. Некоторые из больных испытывают затруднения при распознавании звуков на определенных частотах, что невозможно определить обычными методами.Теперь ученые из Университетского Колледжа Лондона и Университета Ньюкасла создали новый метод диагностики этого состояния. Тест показывает, может ли чей-то мозг отделить разговор или это изменение высоты звука во время фонового шума. Успешность подобного способа может привести к созданию «тренировок мозга» для пациентов, которые будут практиковать прослушивание электронных тонов в больших группах. Исследователи надеются, что десятиминутный тест может станет доступным во всем мире в течение трех-пяти лет.Врачи осмотрели 97 участников с нормальным слухом, сыграв для них запись из голосов 16 человек, говорящих одновременно. Участники в возрасте от 18 до 60 лет должны были сосредоточиться на самом громком ораторе, сопоставив предложение из пяти слов с какой-либо фразой. Ученые говорят, что новые тесты могут использоваться наряду с традиционной диагностикой слуха, но для их завершения потребуется всего пять-десять минут.