Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Марина Африкантова получила автомобиль за выслугу лет





Итак, во время эфира передачи «Бородина против Бузовой» рассмотрели победу Марины Африкантовой под всеми возможными углами. Вспомнили и о том, что Роман Капаклы ранее завоевал столь желанный титул, и у пары уже есть квартира, а теперь у них появится еще и машина. Говорили и о том, как Милена Безбородова пыталась бороться до последнего за желанный приз.Сама Марина Африкантова с мнением Ксении Бородиной о том, что она получила машину за количество проведенных лет на проекте, совсем не согласна. Звезда отметила, ранее она принимала участие в разных конкурсах, но никогда не выигрывала, но вот теперь просто пришло ее время. Африкантова уверена, ее победа целиком заслужена и досталась ей собственным трудом.