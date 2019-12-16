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Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Марина Африкантова получила автомобиль за выслугу лет

Ведущая скандального телевизионного реалити шоу «Дом-2» Ксения Бородина уверена, что Марина Африкантова получила машину, потому что давно находится на проекте и показала себя с положительной стороны. Так, Бородина отмечает, если она голосовала, возможно, титул дала бы и правда Марине, но приз отдала человеку, которому он более необходим.
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина считает, что Марина Африкантова получила автомобиль за выслугу лет

Итак, во время эфира передачи «Бородина против Бузовой» рассмотрели победу Марины Африкантовой под всеми возможными углами. Вспомнили и о том, что Роман Капаклы ранее завоевал столь желанный титул, и у пары уже есть квартира, а теперь у них появится еще и машина. Говорили и о том, как Милена Безбородова пыталась бороться до последнего за желанный приз.

Сама Марина Африкантова с мнением Ксении Бородиной о том, что она получила машину за количество проведенных лет на проекте, совсем не согласна. Звезда отметила, ранее она принимала участие в разных конкурсах, но никогда не выигрывала, но вот теперь просто пришло ее время. Африкантова уверена, ее победа целиком заслужена и досталась ей собственным трудом.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:12

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