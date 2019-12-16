Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель сильно располнела из-за второй беременности









Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась во второй беременности чуть больше месяца назад, но за это время многие заметили, как у молодой мамочки увеличился живот. Тем не менее, на недавнем открытии шоурума Ирины Александровны Агибаловой молодая мамочка появилась в светлом платье, которое не скрыло ее новых форм.Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пришла в наряде, который подчеркнул ее уже заметно округлившийся живот, а поклонники отметили, что прибавила молодая мамочка в весе еще и сзади.