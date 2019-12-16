Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель сильно располнела из-за второй беременности
Не так давно экс-участница проекта "Дом-2" Ирина Александровна Агибалова открыла собственный шоурум, еще раз попробовав организовать свой бизнес после неудачно попытки вести салон красоты. На торжественной церемонии открытия побывала и звезда реалити-шоу Ольга Рапунцель, которая, как оказалось, сильно располнела из-за второй беременности.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась во второй беременности чуть больше месяца назад, но за это время многие заметили, как у молодой мамочки увеличился живот. Тем не менее, на недавнем открытии шоурума Ирины Александровны Агибаловой молодая мамочка появилась в светлом платье, которое не скрыло ее новых форм.
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пришла в наряде, который подчеркнул ее уже заметно округлившийся живот, а поклонники отметили, что прибавила молодая мамочка в весе еще и сзади.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась во второй беременности чуть больше месяца назад, но за это время многие заметили, как у молодой мамочки увеличился живот. Тем не менее, на недавнем открытии шоурума Ирины Александровны Агибаловой молодая мамочка появилась в светлом платье, которое не скрыло ее новых форм.
Участница проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель пришла в наряде, который подчеркнул ее уже заметно округлившийся живот, а поклонники отметили, что прибавила молодая мамочка в весе еще и сзади.