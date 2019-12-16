"Есть понимание и нет конфликтов": Майя Донцова призвала поклонников голосовать за нее в финале конкурса "Человек года"

"Не мне их судить, у меня есть своя жизнь, и я ей на 1 000 000% довольна! А кто как снова будет вести себя после конкурса, вы совсем скоро увидите. Осталось чуть больше суток до финала, вы ещё можете успеть за меня проголосовать", - написала Майя Донцова.

Участница проекта "Дом-2" Майя Донцова в очередной раз обратилась к своим поклонникам в соцсети Instagram. Она попросила голосовать за нее и оказать поддержку на этапе зрительского голосования в конкурсе "Человек года", так как, отметила звезда реалити-шоу, она и Алексей Купин - настоящие, между ними есть любовь и понимание, хотя многие критикуют молодоженов и считают, что они что-то делают не так. Семью Донцова называет командой и добавляет, между ними конфликтов нет, зато есть понимание и уважение.