Анатолий Вассерман посоветовал Украине готовиться к перекрытию газового вентиля
Известный российский публицист Анатолий Вассерман рассказал о том, как он видит ситуацию в Украине в вопросе поставок газа. Эксперт посоветовал Киеву готовиться к перекрытию российского газового вентиля и непростым временам.
Президенты России и Украины обсуждали вопрос прямых поставок газа в рамках «нормандской четверки» 9 декабря, однако конкретных договоренностей достигнуть не удалось. Анатолий Вассерман отмечает, что уже сейчас Киев может получить 25% скидку на «голубое топливо», однако для этого руководству страны необходимо отказаться от фиктивных реверсных поставок из Европы. Такое решение могло бы помочь украинским предприятиям и простым жителям, страдающим от высоких тарифов, однако на такой шаг не готовы идти бенефициары подобных схем.
Анатолий Вассерман отметил, что подобный «реверс» выгоден не только отдельным лицам в Украине, но и западным компаниям, прямо зарабатывающим на этих несуществующих поставках. Именно поэтому Владимиру Зеленскому будет крайне сложно коренным образом изменить сложившуюся сейчас ситуацию.
Также эксперт обратил внимание на то, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Россия практически полностью перестанет зависеть от поставок через территорию Украины. Стране, отмечает аналитик, нужно готовиться к перекрытию газового вентиля, передает слова Вассермана «ПолитЭксперт».
Президенты России и Украины обсуждали вопрос прямых поставок газа в рамках «нормандской четверки» 9 декабря, однако конкретных договоренностей достигнуть не удалось. Анатолий Вассерман отмечает, что уже сейчас Киев может получить 25% скидку на «голубое топливо», однако для этого руководству страны необходимо отказаться от фиктивных реверсных поставок из Европы. Такое решение могло бы помочь украинским предприятиям и простым жителям, страдающим от высоких тарифов, однако на такой шаг не готовы идти бенефициары подобных схем.
Анатолий Вассерман отметил, что подобный «реверс» выгоден не только отдельным лицам в Украине, но и западным компаниям, прямо зарабатывающим на этих несуществующих поставках. Именно поэтому Владимиру Зеленскому будет крайне сложно коренным образом изменить сложившуюся сейчас ситуацию.
Также эксперт обратил внимание на то, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» и «Турецкого потока» Россия практически полностью перестанет зависеть от поставок через территорию Украины. Стране, отмечает аналитик, нужно готовиться к перекрытию газового вентиля, передает слова Вассермана «ПолитЭксперт».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:24