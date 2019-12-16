Айза Анохина публично назвала наркоманкой Алену Водонаеву





Ранее Алена и Айза были очень хорошими и достаточно близкими подругами, но в какой-то момент они стали настоящими заклятыми врагами. Известно, что этот конфликт начался с того, что Алена Водонаева обсуждала личную жизнь Ксении Бородиной. Стоит отметить, что в итоге именно Айза рассказала потом Бородиной, что Алена без зазрения совести обсуждает, как идут дела в ее семье. С момента той ссоры уже прошло несколько лет, но старые обиды не забыты до сих пор.Айза Анохина отметила, она считает Алену Водонаеву самым отвратительным человеком, которого когда-либо знала. Помимо этого, она подчеркнула, Алена никак не работает над своим развитием, а уже на протяжении 10 лет говорит об одной и той же теме, которую давно пора уже забыть. По словам Айзы Анохиной, у Алены Водонаевой работа отсутствует, друзей тоже нет, но пока еще остались воспоминания.