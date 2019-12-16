В России предложили альтернативу смертной казни





Хотя смертная казнь в России перестала применяться с 16 апреля 1997 года, подобная мера наказания все еще присутствует в национальном законодательстве, которое обладает меньшей юридической силой, чем конституция. Гуманность подобной ответственности долгое время становилась объектом споров многочисленных политиков, которые выступали как за возобновление, так и полную отмену смертного приговора. Теперь депутат от партии ЛДПР Сергей Иванов захотел решить эту проблему, внеся на рассмотрение Госдумы неоднозначный законопроект.По словам государственного деятеля, даже "лишение преступников жизни не является полноценным наказанием". Поэтому был поднят вопрос о введении наивысшей меры ответственности в виде одиночного пожизненного лишения свободы.Стоит отметить, что правительство РФ оказалось несогласным с подобными предложениями, поскольку реализация требует большого количества средств и строительства тюрем с более строгими условиями содержания. Кроме прочего, социологические исследования фонда "Общественное мнение" показали, что более 52% россиян согласны на снятие моратория со смертной казни.