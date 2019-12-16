Кейт Миддлтон рассказала, что принц Джордж и принцесса Шарлота попросили на Рождество

Во время своего участия в очередном благотворительном мероприятии Кейт Миддлтон, как обычно, была открытой и с радостью отвечала на вопросы других людей. Одна женщина поинтересовалась у герцогини Кембриджской, какие подарки она готовит для своих детей на приближающееся Рождество. Супруга принца Уильяма призналась, что на этот раз 4-летняя принцесса Шарлота оказалась очень требовательной, она попросила пони. Наследница пары очень любит эти животных и, очень вероятно, что получит данный подарок. Все дело в том, что Елизавета II тоже неравнодушна к пони и своего первого, Пегги, она получила именно в этом возрасте.6-летний принц Джордж, отмечает Кейт Миддлтон, оказался куда более скромным. Сын принца Уильяма попросил на Рождество теннисную ракетку. О его любви к данному виду спорта известно уже очень давно. Однажды наследнику монаршей пары даже посчастливилось провести личную тренировку с Роджером Федерером, известным на весь мир теннисистом. Спортсмен тогда отметил, что у парня отличный удар.Напомним, в этом году принц Джордж и принцесса Шарлота впервые пойдут вместе с остальными членами королевской семьи на утреннюю службу в Сэндрингеме.