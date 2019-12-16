Звезда "Дом-2" Ирина Пингвинова близка к анорексии





То, что ранее можно было называть одним из достоинств Ирины Пингвиновой, теперь постепенно становится ее проблемой. Девушка без причины начала очень быстро худеть, и у нее пропал аппетит. После такого, она стала серьезно опасаться, что ей может грозить анорексия.Ирина Пингвинова рассказала, что всегда была стройной и при росте 173 см весила 53 кг, но сейчас уже на весах - 49 кг. Ко всему ей совсем не хочется кушать, и она очень сильно переживает по этому поводу. По ее словам, ранее она кушала много и достаточно часто, и таких проблем у нее никогда не возникало.Майя Донцова в свою очередь попросила Ирину Пингвинову, чтобы она все-таки начала нормально питаться, так как голодание не приводит никогда ни к чему хорошему. Согласились с Майей и другие пользователи Сети.