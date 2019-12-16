Samsung оказалась абсолютным лидером на рынке смартфонов 5G в 3 квартале 2019 года





Об этом говорит статистка, появившаяся в Сети. Она представляет данные относительно объема реализации смартфонов 5G во 2 и в 3 кварталах 2019 года среди ведущих компаний на этом рынке. С апреля по июнь Samsung продала 1,5 млн подобных устройств, что позволило ей занять 83% рынка. Второе место досталось другому южнокорейскому бренду – LG. Его результат – 0,3 млн единиц и 15%. Всего за 2 квартал 2019-го было продано 1,8 млн таких гаджетов.С июля по сентябрь Samsung нарастил свои поставки более чем в два раза – 3,2 млн единиц. Несмотря на это, доля рынка у производителя сократилась до 74%. Второе место продолжает занимать LG – 0,4 млн и 10%. В первой пятерке также оказались Vivo (0,4 млн и 9%), Huawei (0,1 млн и 3%) и Oppo (0,1 млн и 3%). Всего за 3 квартал было продано 4,3 млн подобных устройств.Эксперты отмечают, такое доминирование со стороны южнокорейский компаний на рынке смартфонов 5G не является случайностью. В этой стране сети нового поколения развиваются быстрее всего в мире, поэтому производители получили возможность не только тестировать новинки, но и раньше всех завоевать полноценный рынок сбыта таких устройств.