Mail.Ru Group планирует запустить российский аналог Youtube





Постепенно нарастающая популярность интернет-видеохостинга Youtube говорит о тенденции, которая в будущем приведет к падению спроса на контент традиционных СМИ. Это вынуждает крупные компании создавать собственные проекты в Сети, чем и занимается конгломерат Mail.ru Group. Директор медиахолдинга Борис Добродеев сообщает, что бренд намеревается запустить российский аналог платформы, которая будет отличаться функционалом от Youtube. Это включает в себя подбор рекомендаций для пользователей не только по подпискам, но и по истории просмотров и соответствующим темам.Основной целью Mail.ru ставит перед собой не количество посещений, просмотров либо подписчиков, а так называемый time spent. По словам представителей корпорации, они будут использовать различные подходы для увеличения времени, проведенного юзером на видео-ресурсе. Более того, эксперты создадут алгоритм, рекомендации которого станут не привязанными к соцсетям. Это позволит вывести новый продукт на мировой рынок, впоследствии составив конкуренцию зарубежному видеохостингу. Стоит отметить, что размер ежедневной аудитории Mail.ru уже превышает подобные показатели у Google - 57,3 миллиона против 52,5 миллиона соответственно.