Советские ёлочные игрушки подорожали в 10 раз
Эксперты отметили, что довольно давно появился высокий спор на советские ёлочные игрушки, которые за 4 года подорожали в 10 раз. Популярными считаются игрушки из серии «Чиполлино», а ватное украшение ушло с аукциона за 250 тыс. рублей.
Каждый год растет спрос на советские ёлочные украшения из стекла, ваты и картона, а реализация вырастает на 10-15%. Игрушки считают искусством, а музеи сами ищут коллекционеров для организаций выставок. Согласно данным экспертов, на аукцион-площадках выставлены 90 тысяч раритетных ёлочных украшений.
Дореволюционные игрушки делали из картона, ниток и ваты, потому они имеют высокую цену. Стоимость украшений зависит от степени их сохранности и уникальности. Очень дорогими считаются игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина», которые были изготовлены в конце 1950-х годов. Все советские изделия выдували и раскрашивали вручную, поэтому оцениваются они очень высоко.
Часто изделия продают порознь, но коллекционеры могут найти всю серию. Дорогой игрушкой считается фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай, которую продали за 120 тыс. рублей, а игрушку «Девочка с обручем в грибах» за 250,1 тыс. рублей. Бум на коллекции возник 4 года назад, а цены на елочные украшения выросли в 10 раз.
Каждый год растет спрос на советские ёлочные украшения из стекла, ваты и картона, а реализация вырастает на 10-15%. Игрушки считают искусством, а музеи сами ищут коллекционеров для организаций выставок. Согласно данным экспертов, на аукцион-площадках выставлены 90 тысяч раритетных ёлочных украшений.
Дореволюционные игрушки делали из картона, ниток и ваты, потому они имеют высокую цену. Стоимость украшений зависит от степени их сохранности и уникальности. Очень дорогими считаются игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина», которые были изготовлены в конце 1950-х годов. Все советские изделия выдували и раскрашивали вручную, поэтому оцениваются они очень высоко.
Часто изделия продают порознь, но коллекционеры могут найти всю серию. Дорогой игрушкой считается фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай, которую продали за 120 тыс. рублей, а игрушку «Девочка с обручем в грибах» за 250,1 тыс. рублей. Бум на коллекции возник 4 года назад, а цены на елочные украшения выросли в 10 раз.
Общество / Главные новости
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:47