Советские ёлочные игрушки подорожали в 10 раз





Каждый год растет спрос на советские ёлочные украшения из стекла, ваты и картона, а реализация вырастает на 10-15%. Игрушки считают искусством, а музеи сами ищут коллекционеров для организаций выставок. Согласно данным экспертов, на аукцион-площадках выставлены 90 тысяч раритетных ёлочных украшений.Дореволюционные игрушки делали из картона, ниток и ваты, потому они имеют высокую цену. Стоимость украшений зависит от степени их сохранности и уникальности. Очень дорогими считаются игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина», которые были изготовлены в конце 1950-х годов. Все советские изделия выдували и раскрашивали вручную, поэтому оцениваются они очень высоко.Часто изделия продают порознь, но коллекционеры могут найти всю серию. Дорогой игрушкой считается фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай, которую продали за 120 тыс. рублей, а игрушку «Девочка с обручем в грибах» за 250,1 тыс. рублей. Бум на коллекции возник 4 года назад, а цены на елочные украшения выросли в 10 раз.