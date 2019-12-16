В Южной Корее создали «умные» контактные линзы для диагностики болезней глаз





По словам автора исследования Санг-Янга Ли, в теории их «умная» контактная линза может постоянно экранировать глазную жидкость. Благодаря этому медикам удастся выявлять такие заболевания, как глаукома, диабет или иные нарушения органов зрения еще на ранней стадии развития. Кроме того, устройство не вызывает дискомфорта и раздражения при ношении, а технология «прямой записи чернилами» и добавление нескольких слоев электродной схемы помогли улучшить качество объектива. Однако в исследовании кролики и человек-доброволец носили «умные» контактные линзы всего лишь 10 минут. Этого времени недостаточно для того, чтобы оценить безопасность устройства.Для общественности диагностический прибор будет доступен после проведения большого клинического испытания, подготовка к которому уже активно ведется. Разработку ученых из Южной Кореи положительно оценил доктор Томас Стейнман из Американской академии офтальмологии.