Звезда "Дом-2" Мария Кохно показала свою шикарную фигуру в купальнике

Мария Кохно разместила откровенный снимок в Сети. На нем она одета в синий купальник, который буквально держится на веревочках и открывает ее пышные ягодицы. Девушка стоит лицом к океану. Свой снимок она подписала, отметив, что никто не должен ничего подумать, ведь она просто так радуется солнцу и океану.Однако подписчики отреагировали на такой кадр по-разному. И если одни говорили о том, что фотография чудесная, как и девушка на ней, то другие писали в ее адрес различные колкости.Среди тех, кто оставил свой комментарий нашлись и такие, которые отметили, что звезда использовала очень много фотошоп. Упрекнули Марию Кохно и в неестественности созданного образа.