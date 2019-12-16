Звезда "Дом-2" Мария Кохно показала свою шикарную фигуру в купальнике
Экс-участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Мария Кохно показала свои шикарные формы в купальнике. Девушка опубликовала новое фото в своем личном аккаунте в Instagram.
Мария Кохно разместила откровенный снимок в Сети. На нем она одета в синий купальник, который буквально держится на веревочках и открывает ее пышные ягодицы. Девушка стоит лицом к океану. Свой снимок она подписала, отметив, что никто не должен ничего подумать, ведь она просто так радуется солнцу и океану.
Однако подписчики отреагировали на такой кадр по-разному. И если одни говорили о том, что фотография чудесная, как и девушка на ней, то другие писали в ее адрес различные колкости.
Среди тех, кто оставил свой комментарий нашлись и такие, которые отметили, что звезда использовала очень много фотошоп. Упрекнули Марию Кохно и в неестественности созданного образа.
Мария Кохно разместила откровенный снимок в Сети. На нем она одета в синий купальник, который буквально держится на веревочках и открывает ее пышные ягодицы. Девушка стоит лицом к океану. Свой снимок она подписала, отметив, что никто не должен ничего подумать, ведь она просто так радуется солнцу и океану.
Однако подписчики отреагировали на такой кадр по-разному. И если одни говорили о том, что фотография чудесная, как и девушка на ней, то другие писали в ее адрес различные колкости.
Среди тех, кто оставил свой комментарий нашлись и такие, которые отметили, что звезда использовала очень много фотошоп. Упрекнули Марию Кохно и в неестественности созданного образа.