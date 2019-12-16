Мама звезды "Дом-2" Ильи Яббарова забрала Богдана с Поляны

Сейчас бабушка и внук отдыхают вместе, но, правда, где именно, никто не знает. Однако, скорее всего, они оба происходящим довольны, так как лица у них явно счастливые. Кто-то из подписчиков Ильи Яббарова предположил, что бабушка забрала своего внука в Саратов, но он лишь отшутился, мол, его мама украла у него сына.На странице у Алены тоже нет никакой информации о местонахождении ребенка. Но тут же фолловеры вспомнили о том, что совсем недавно Алена показывала фотографии, которые делала для сына на загранпаспорт, и тут же пользователи предположили, что он вполне может быть сейчас за границей.Тем не менее, официальной информации о том, где именно маленький Богдан, пока нет.