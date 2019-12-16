В Москве презентовали новый плацкарт-транформер со шкафами
В Москве презентовали макет новейшего плацкарта-трансформера, который выставили на Казанском вокзале. В нем имеются шкафы, раздвижные перегородки и индивидуальные столики.
Макет демонстрирует часть плацкартного вагона, на который можно не просто взглянуть, но и присесть там, отворить шкаф, попробовать, как откидываются столы. Расположили его в зале ожидания Казанского вокзала, а чтобы его увидеть необходимо пройтись прямо через зал.
В макете сочетается обычный плацкарт с личной площадью. Места размещены, как в обычном вагоне, но там, где их разделили заграждением, похожим на шкаф, получилось что-то схоже с купе. Имеются столы и шторы на окнах, полки исполнены в бежевых оттенках, а стены светлые.
Как оказалось, это не окончательная версия вагона, а часть идеи, благодаря которой могут заменить нынешние плацкартные вагоны. Количество мест прежнее и рассчитано на 54 пассажира. Разработчики трудятся еще с двумя макетами, которые тоже представят для предложений и отзывов. Далее выберут, какие вагоны станут ездить на железной дороге.
Макет демонстрирует часть плацкартного вагона, на который можно не просто взглянуть, но и присесть там, отворить шкаф, попробовать, как откидываются столы. Расположили его в зале ожидания Казанского вокзала, а чтобы его увидеть необходимо пройтись прямо через зал.
В макете сочетается обычный плацкарт с личной площадью. Места размещены, как в обычном вагоне, но там, где их разделили заграждением, похожим на шкаф, получилось что-то схоже с купе. Имеются столы и шторы на окнах, полки исполнены в бежевых оттенках, а стены светлые.
Как оказалось, это не окончательная версия вагона, а часть идеи, благодаря которой могут заменить нынешние плацкартные вагоны. Количество мест прежнее и рассчитано на 54 пассажира. Разработчики трудятся еще с двумя макетами, которые тоже представят для предложений и отзывов. Далее выберут, какие вагоны станут ездить на железной дороге.
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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:48