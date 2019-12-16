«Искренне сражался за тебя»: Роман Гриценко признался Ольге Бузовой в любви после отказа в «Плане Б»





У Романа Гриценко получилось достойно принять отказ ведущей скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Ольги Бузовой. К девушке, к которой он все-таки испытывает очень сильные и искренние чувства, молодой человек обратился в личном блоге. Он написал, что Ольга для него будет всегда родным человеком, даже если им и не суждено быть вместе. Свои отношения с Бузовой Гриценко сравнил со сказкой, у которой нет счастливого конца.Роман Гриценко признался, он боролся за Ольгу Бузову и искренне хотел быть с ней. По его словам, она - большая часть его жизни, и всегда такой будет. Также Роман всегда будет уважать Ольгу и ценить. Гриценко в своем обращении пожелал Ольге Бузовой счастья.Себя Роман Гриценко попросил не жалеть и сказал, что смирился с отказом и принял его достойно. Молодой человек ко всему отметил, что если им не суждено быть счастливыми вместе, то каждый должен быть счастлив по отдельности.Напомним, ранее в эфире программы «План Б» Ольга Бузова отказала сразу обоим финалистам, сказав, что у нее не возникло по отношению к ним серьезных чувств.