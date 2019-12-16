Ученые: "Здоровая диета способна снизить холестерин и риск развития недугов сердца"





Большая часть холестерина в крови производится в печени и используется для создания клеток. Однако такие продукты, как жирные сорта сыра и нарезки из красного и обработанного мяса содержат множество насыщенных липидов, что может вызвать серьезные проблемы с сердцем. Согласно новым данным, собранным Американской кардиологической ассоциацией, "сердечникам" рекомендуется снизить уровень "плохого" холестерина в рационе, сосредоточившись на здоровой пище, которая исключает жареные, жирные и копченые продукты. Вредная диета способствует образованию жировых отложений на внутренней стороне артерий, процесс, который лежит в основе большинства инфарктов и инсультов.Исследования включали мета-анализ структуры пищи относительно её влияния на уровень холестерина и клинические наблюдения за рационом испытуемых. Результаты показали, что средиземноморская кухня и диета DASH способны предоставить эффективную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний благодаря отсутствию насыщенных жиров. Врачи говорят, необходимо включить в ежедневное питание фрукты, овощи, цельные зерновые, обезжиренные молочные продукты, мясо птицы, рыбу, орехи и семена. Это позволит организму выработать естественную защиту против болезнетворных процессов в сердечной ткани.