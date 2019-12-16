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Роман Гриценко признался, что ему неприятно видеть Ольгу Бузову рядом с Давидом Манукяном

Как известно, реалити-шоу "План Б" закончилось, молодые люди - Роман Гриценко и Валерий Попович так и не смогли завоевать сердце телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ольги Бузовой. Бывший участник реалити-шоу Роман Гриценко признался, что решение своей избранницы уважает, хотя ему неприятно видеть рядом с ней блогера Давида Манукяна.
Роман Гриценко признался, что ему неприятно видеть Ольгу Бузову рядом с Давидом Манукяном

В беседе с журналистами издания Vokrug.tv Роман Гриценко рассказал, что на реалити-шоу "План Б" он жил так же, как в обычной жизни. Тем не менее, со слезами на глазах Ольга Бузова сказала молодому человеку и его конкуренту Валерию Поповичу, что они так и не смогли завоевать ее сердце, а потому певица попросту никого не выбрала. Стоит отметить, что на проект певица шла только с одной целью - найти свою любовь и стать счастливой.

Роман Гриценко заявил, он уважает решение своей избранницы, только Ольга Бузова вправе решать, с кем ей быть, она знает, чего ей не хватило на проекте, ее сердце должно было подсказать, как поступать дальше. Тем не менее, Гриценко добавляет, Ольга Бузова ему нравится, конечно же ему не приятно, что вокруг нее вьются другие мужчины, и это нормально. Однако экс-участник реалити-шоу не намерен копаться в "грязном белье", расспрашивать Ольгу Бузову, почему она опубликовала Stories с кем-то или сняла его в клипе.

Роман Гриценко рассказал, ему предложения о съемках в клипе Ольги Бузовой не поступали, он не знал о том, что там будет принимать участие блогер Давид Манукян.

Как известно, в клипе на песню "Лайкер" певица и молодой человек сыграли влюбленную пару, после чего появились слухи об их романе. Сами звезды все отрицают - Ольга Бузова практически каждый раз, отвечая на вопросы журналистов, отмечает, что ее с блогером Давой связывает только дружба. Давид Манукян называет общение со звездой проекта "Дом-2" коллаборацией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:33

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