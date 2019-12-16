Сын Филиппа Киркорова Мартин вместе с «особенными» детьми вышел на модный подиум





Наряду с наследником поп-короля отечественной эстрады, в модном показе коллекции Dior приняли участие дочь Киркорова Алла-Виктория, а также сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр. На подиум вышли ребята с проблемами в развитии, доказав, что мир моды открыт для абсолютно всех. На сцене бала бесплатно выступили для посетителей торжества Филипп Киркоров и Дима Билан. Средства, вырученные от мероприятия, предназначаются семьям, воспитывающим «особенных» детей.Инициаторами события стали фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» и Яна Рудковская. Заметим, Евгений Плющенко уже 3 года поддерживает благотворительные акции модели. Он бесплатно обучает фигурному катанию «особенных» детей. В планах спортсмена сделать данное движение наиболее масштабным и когда-нибудь выступить с такими воспитанниками на Паралимпиаде.