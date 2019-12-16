Себастьян Коу назвал условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде





Себастьян Коу, возглавляющий Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), уведомил, что рисковать никто не будет, пока не удостоверится в невинности россиян в нарушениях антидопинговых правил. Эксперт считает, основным заданием должна стать защита честных спортсменов, ведь они много работали для достижения успехов. Также глава IAAF напомнил, что обязательно сделает все возможное, чтобы "чистые" атлеты имели возможность развивать свою карьеру.Напомним, что 9 декабря России не разрешили 4 года участвовать в Олимпиаде и Чемпионатах мира. Такие санкции РФ планирует оспорить в суде.