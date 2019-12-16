Звезда "Дом-2" Виктория Боня рассказала, как ограждает себя от «информационного шума»

Виктория Боня откровенно рассказала, что предпочитает не слушать радио в автомобиле, а также не включает телевизор, чтобы он работал в фоновом режиме. Боня делает все, чтобы оградить себя от лишней и ненужной ей информации. Она отмечает, что все новости, которые появляются в эфире необходимо слушать очень избирательно. Именно так Виктория Боня поступает, где бы она не находилась - хоть в Монако, хоть в Лондоне.Виктория Боня телевизор не включает совсем. Однако многих ее поклонников этот факт удивил, ведь она создает передачи на радио, в том числе еще с 2007 года, а выходит, что даже не слушает те эфиры, которые помогала делать.Вспомнили Виктории и тот факт, что она не знает, как правильно пишется столица Турции, и упрекнули, а как же тогда она может работать на радио.