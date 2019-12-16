Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян хочет взять из детского дома сестру для сына





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Вика Цатурян недавно призналась, что терпела от первого мужа обиды и побои. Так вышло, что девушка родила сына в 16 лет, а затем долго надеялась, что в отношениях с первым мужчиной все наладится. В итоге блондинка просто сбежала от побоев в другой город, забрав ребенка с собой.После неудачного замужества Вика Цатурян призналась, она больше не может иметь детей из-за бесплодия. Блондинка воспитывает сына Артема совершенно одна, при этом старается обеспечить ребенку все, что ему нужно. О своих взглядах звезда реалити-шоу рассказала, что, скорее всего, поменяла мнение о мужчинах и разочаровалась в них. Вика Цатурян больше не верит представителям сильного пола, ей не хочется любви. Единственный мужчина, по словам звезды, которому она будет отдавать все свои силы, любовь, ласку, заниматься его развитием - это сын Артем.В будущем же, как оказалось, Вика Цатурян хочет взять ребенка из детского дома. Она сильно желает второго ребенка, а сын Артем - сестру. Судя по всему, звезда реалити настроена серьезно, и в ближайшее время в ее семье может появиться еще один малыш.