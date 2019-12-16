Ученые доказали присутствие в мозге отвечающих за потребление алкоголя нейронов





Ученые уже давно знали о том, что за реакцию на алкоголь и его потребление в мозге человека отвечает центральное ядро миндалины, однако точной информации относительно группы нейронов не было. Новое исследование на мышах показало, что определенные скопления нервных клеток сильнее остальных реагируют на употребление спиртных напитков. После этого специалисты начали подавлять их активность. В таком случае мыши стали проявлять к алкоголю меньший интерес, хотя все остальные их привычки были неизменными, в том числе в вопросе жидкостей. Животные все-равно любили подслащенную воду и горький раствор хинина. Если же ученые начинали стимулировать данные нейроны – испытуемые резко повышали свой интерес к спиртному.Эксперты установили, что главной особенностью этих нервных клеток является выработка нейтротезина. Данное вещество принимает активное участие в разных процессах в мозге человека. Ученые считают, с помощью подавления активности этих нейронов медики смогут лечить алкогольную зависимость людей и другие болезни, связанные с острой реакцией на алкоголь. Сейчас специалисты разрабатывают методики, способные влиять на мозг человека подобным образом.