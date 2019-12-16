"Πoлучить cвыше, кaк благословение": Ксения Бородина рассказала об особенных женщинах

"Знаешь, есть такие женщины, встречаются лишь единицы таких за жизнь, я бы назвала их редким даром. Их нельзя "выиграть", словно трофей, случайно сорвать джекпотом или просто принять от судьбы авансом. Можно лишь заслужить. Получить свыше, как благословение."

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина на своей странице в Instagram в очередной публикации порассуждала о женщинах. Знаменитость показала красивый снимок, где она стоит в блестящем платье ниже колен и кокетливо устремляет взгляд вверх. В описании Ксения Бородина отметила:Поклонники принялись обсуждать публикацию Ксении Бородиной, отметив, что телеведущая и сама является одной из таких женщин, о которых она написала под фотографией. Однако хейтеры поспешили напомнить, что звезда простила своему мужчине измену.Стоит отметить, что телеведущая Ксения Бородина практически постоянно держит связь со своими фолловерами, нередко звезда проекта "Дом-2" помогает поклонникам решать какие-либо жизненные ситуации, касающиеся в том числе и воспитания детей.