«Это неправда»: Елена Малышева опровергла проблемы соведущего Германа Гандельмана с таможенниками





Елена Малышева во время интервью опровергла появившуюся раньше информацию о том, что ее коллегу Германа Гандельмана выслали из России из-за того, что он не прошел паспортный контроль.Раньше издание Baza информировало, что врач прибыл из Израиля по рабочей визе, но в Домодедово его не пропустили. Тогда Герман Гандельман связался с Еленой Малышевой, которая вместе с помощниками пыталась уговорить таможенников пропустить коллегу, что тоже не помогло, и его отправили на Родину.Однако такую информацию Елена Малышева опровергла и заявила, что они с Генри Гандельманом уважают работников таможенной службы и никогда с ними не конфликтовали. Телеведущая сообщила, ее коллегу пропустили, и он был допущен к участию к новогодним программам, в чем зрители могут убедиться сами, включив телевизор.