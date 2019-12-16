Наталью Подольскую заподозрили в беременности из-за небольшого живота
Поклонники российской певицы Натальи Подольской подозревают ее в беременности. Поводом для этого послужило видео в «историях» Instagram, где заметен ее небольшой живот, подчеркнутый пижамой, в которой исполнительница готовилась к новому концерту.
Ранее певица уже объясняла, что из-за особенностей ее фигуры многим часто мерещится, будто она ждет ребенка. У фанатов Натальи Подольской из-за этого постоянно разгораются споры. Одни подписчики убеждают, что звезда находится в «интересном положении», другие говорят об отсутствии у певицы идеально плоского живота.
Кроме того, недавно Наталья Подольская приехала на поезде в Санкт-Петербург, хотя обычно она в качества основного транспорта использует самолет. Многие увидели в этом еще один аргумент, подтверждающий беременность, поскольку врачи на ранних сроках не рекомендуют совершать авиаперелеты. Сама артистка утверждает, что поезд был выбран организаторами корпоративной вечеринки, где она будет выступать.
Ранее певица уже объясняла, что из-за особенностей ее фигуры многим часто мерещится, будто она ждет ребенка. У фанатов Натальи Подольской из-за этого постоянно разгораются споры. Одни подписчики убеждают, что звезда находится в «интересном положении», другие говорят об отсутствии у певицы идеально плоского живота.
Кроме того, недавно Наталья Подольская приехала на поезде в Санкт-Петербург, хотя обычно она в качества основного транспорта использует самолет. Многие увидели в этом еще один аргумент, подтверждающий беременность, поскольку врачи на ранних сроках не рекомендуют совершать авиаперелеты. Сама артистка утверждает, что поезд был выбран организаторами корпоративной вечеринки, где она будет выступать.