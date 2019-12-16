Наталью Подольскую заподозрили в беременности из-за небольшого живота





Ранее певица уже объясняла, что из-за особенностей ее фигуры многим часто мерещится, будто она ждет ребенка. У фанатов Натальи Подольской из-за этого постоянно разгораются споры. Одни подписчики убеждают, что звезда находится в «интересном положении», другие говорят об отсутствии у певицы идеально плоского живота.Кроме того, недавно Наталья Подольская приехала на поезде в Санкт-Петербург, хотя обычно она в качества основного транспорта использует самолет. Многие увидели в этом еще один аргумент, подтверждающий беременность, поскольку врачи на ранних сроках не рекомендуют совершать авиаперелеты. Сама артистка утверждает, что поезд был выбран организаторами корпоративной вечеринки, где она будет выступать.