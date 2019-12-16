В России создадут многоцелевые мины нового поколения к концу 2020 года





Данные разработки создаются в рамках реализации проекта опытно-конструкторских работ «Нокаут-5». В планах «Техмаша» выпустить 2 многоцелевые мины нового поколения – ПТМ-5 и разовую кассетную КПТМ-5. Они будут использоваться для борьбы с личным составом, транспортными средствами и танками потенциального противника, однако технические характеристики новинок пока не известны. Работы ведутся уже сейчас, а их окончание запланировано на конец 2020 года. Других подробностей на этот счет пока нет, но руководитель отмеченного концерна заявил, что новинки будут значительно превосходить своих предшественников во всех аспектах.Напомним, недавно в «Техмаш» представил другую разработку – «гуманную» противопехотную мину ПОМ-3. Ее особенностью является то, что она работает лишь определенное время, после чего-либо дезактивируется, либо самоуничтожается. Это приведет к тому, что после завершения военных действий не придется прибегать к процессу разминирования определенных территорий. Обычно данные мероприятия растягиваются на долгие десятилетия, а теперь такой проблемы возникать не будет.