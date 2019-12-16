Медики рассказали о лечебных свойствах калины
Медики поведали о лечебных свойствах калины. По их мнению, это растение способно помочь защититься от многих заболеваний, а также препятствует раннему старению организма.
Медики рассказали об исключительном составе калины. Пользу для человеческого организма приносят не только плоды, но и кора этого растения. Калина богата витамином С. Благодаря этому, ее регулярное употребление способно защитить человека от многих заболеваний, а также помогает «бороться» с преждевременным старением. В ягоде содержится много железа, аскорбиновая кислота, ванадий, фосфор и другие важнейшие элементы, необходимые для полноценной работы организма. Кроме того, пектины, содержащиеся в калине, способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
Отвар из коры дерева помогает при кровотечениях, так как имеет кровоостанавливающие свойства. Напитки из плодов калины и меда, благодаря общеукрепляющим и потогонным особенностям, оказывают помощь при авитаминозе, простудных и других заболеваниях. Отвар из ягоды используется при гипертонии и болезнях сердца. Эффективно помогает калина и при расстройствах, болезнях печени, язвах, гастритах, которые характеризуются понижением кислотности. Свежий сок из ягоды поможет излечиться от головной боли.
Медики рассказали об исключительном составе калины. Пользу для человеческого организма приносят не только плоды, но и кора этого растения. Калина богата витамином С. Благодаря этому, ее регулярное употребление способно защитить человека от многих заболеваний, а также помогает «бороться» с преждевременным старением. В ягоде содержится много железа, аскорбиновая кислота, ванадий, фосфор и другие важнейшие элементы, необходимые для полноценной работы организма. Кроме того, пектины, содержащиеся в калине, способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.
Отвар из коры дерева помогает при кровотечениях, так как имеет кровоостанавливающие свойства. Напитки из плодов калины и меда, благодаря общеукрепляющим и потогонным особенностям, оказывают помощь при авитаминозе, простудных и других заболеваниях. Отвар из ягоды используется при гипертонии и болезнях сердца. Эффективно помогает калина и при расстройствах, болезнях печени, язвах, гастритах, которые характеризуются понижением кислотности. Свежий сок из ягоды поможет излечиться от головной боли.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:51