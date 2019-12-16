Медики рассказали о лечебных свойствах калины





Медики рассказали об исключительном составе калины. Пользу для человеческого организма приносят не только плоды, но и кора этого растения. Калина богата витамином С. Благодаря этому, ее регулярное употребление способно защитить человека от многих заболеваний, а также помогает «бороться» с преждевременным старением. В ягоде содержится много железа, аскорбиновая кислота, ванадий, фосфор и другие важнейшие элементы, необходимые для полноценной работы организма. Кроме того, пектины, содержащиеся в калине, способны нормализовать работу желудочно-кишечного тракта.Отвар из коры дерева помогает при кровотечениях, так как имеет кровоостанавливающие свойства. Напитки из плодов калины и меда, благодаря общеукрепляющим и потогонным особенностям, оказывают помощь при авитаминозе, простудных и других заболеваниях. Отвар из ягоды используется при гипертонии и болезнях сердца. Эффективно помогает калина и при расстройствах, болезнях печени, язвах, гастритах, которые характеризуются понижением кислотности. Свежий сок из ягоды поможет излечиться от головной боли.